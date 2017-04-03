Шестая неделя Великого поста: что можно есть жителям Удмуртии?

В пятницу и воскресенье разрешается есть рыбу.

Ижевск. Удмуртия. Шестая – предпоследняя – неделя Великого поста началась у православных Удмуртии. Эту седмицу еще называют Вербной.

В понедельник и среду, как и прежде, разрешено сухоядение, во вторник и четверг – употребление горячей пищи без масла.

В 2017 году на шестую неделю приходятся три больших христианских праздника – Благовещение, Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). В эти дни допускаются послабления.

Так, в пятницу, 7 апреля, православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Считается, что в этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил Ей о грядущем рождении Иисуса Христа — Сына Божьего.

В этот день можно есть вареную или печеную пищу с растительным маслом. Также разрешается подать на стол рыбу.

Суббота, 8 апреля, в православии называется Лазаревой. В этот день христиане воспоминают чудо воскрешения Христом праведного Лазаря. Можно съесть вареную или печеную пищу с икрой. На вечерней службе в этот день будут освящать вербы.

Освящение будут проводить и утром в воскресенье, 9 апреля. Не зря Вход Господень в Иерусалим в народе называют Вербным воскресеньем. Считается, что когда Сын Божий въезжал в город, народ приветствовал его, бросая на дорогу пальмовые ветви. На Руси их заменили на вербу. В этот день разрешается есть горячую пищу с маслом и рыбой.