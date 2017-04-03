  • $ 55.96 ↓
  • € 59.81 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Шестая неделя Великого поста: что можно есть жителям Удмуртии?

      20:00, 03 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      20:00, 03 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      112
      0
      #общество\n#Православие\n#религия\n#Пост\n#еда\n#Великий пост\n#рыба
      Фото: Wikimedia Commons
      112
      0

      В пятницу и воскресенье разрешается есть рыбу.

      Ижевск. Удмуртия. Шестая – предпоследняя – неделя Великого поста началась у православных Удмуртии. Эту седмицу еще называют Вербной.

      В понедельник и среду, как и прежде, разрешено сухоядение, во вторник и четверг – употребление горячей пищи без масла.

      В 2017 году на шестую неделю приходятся три больших христианских праздника – Благовещение, Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье). В эти дни допускаются послабления.

      Так, в пятницу, 7 апреля, православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Считается, что в этот день Деве Марии явился  архангел Гавриил и возвестил Ей о грядущем рождении Иисуса Христа — Сына Божьего.

      В этот день можно есть вареную или печеную пищу с растительным маслом. Также разрешается подать на стол рыбу.

      Суббота, 8 апреля, в православии называется Лазаревой. В этот день христиане воспоминают чудо воскрешения Христом праведного Лазаря. Можно съесть вареную или печеную пищу с икрой. На вечерней службе в этот день будут освящать вербы.

      Освящение будут проводить и утром в воскресенье, 9 апреля. Не зря Вход Господень в Иерусалим в народе называют Вербным воскресеньем. Считается, что когда Сын Божий въезжал в город, народ приветствовал его, бросая на дорогу пальмовые ветви. На Руси их заменили на вербу. В этот день разрешается есть горячую пищу с маслом и рыбой.

      20:00, 03 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      112
      0
      #общество\n#Православие\n#религия\n#Пост\n#еда\n#Великий пост\n#рыба
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа