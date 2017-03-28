Знаки Удмуртии: сбор трав и талые воды

Народные приметы на вторник, 28 марта.

Ижевск. Удмуртия. Православные Удмуртии во вторник, 28 марта, почитают память святого мученика Никадра. Как пишет Astromeridian, согласно преданию, он работал врачом и совершил большое количество добрых дел в отношении христиан во время организованных гонений на них.

Так, Никандр посещал заключенных в тюрьмах, утешал мучеников, хоронил тех, кого казнили. Однажды, когда Никандр пытался похоронить христиан, растерзанных львами, его увидели императорские стражники, которые схватили Никандра, и вскоре его казнили.

В народе 28 марта называли не иначе, как «лесное ухоженье». Этот день посвящался лесу. Крестьяне, окончив работы, отправлялись в лес, чтобы поклониться местным духам. Нужно сказать, что русский человек с давних времен относился к лесу по-особому, ведь именно он давал человеку ту же домашнюю утварь или инвентарь – все производилось из дерева. Кроме того, лес часто выполнял защитную функцию, поскольку пройти через дремучую чащу очень сложно.

В этот день знахари собирали травы и целебные растения, заговаривали их, готовили различные снадобья. Полагалось именно 28 марта снимать порчу, лечить болезни головы. Также это было отличное время для изготовления амулетов.

Народные приметы на 28 марта:

1. Если на Никандра весенних вод мало, и они текут неспешно, то год будет неблагоприятным.

2. В пасмурный день 28 марта солнце появится из-за туч только на закате – жди несчастья.

3. Воробьи чирикают – ясная погода наступит.

4. Чтобы вой волков 28 марта спать не мешал, нужно подушку перевернуть.

5. Прилетели чайки – жди ледохода и теплой погоды.

6. Чайки в воде купаются – будет дождь.

7. Громко чирикают воробьи – будет ясная погода.

8. Яркий закат – скорее всего, следующие дни будут очень дождливыми.

9. Голова 28 марта чешется – жди мелких неприятностей.

10. Вешние воды текут медленно – будет неурожай.

11. В этот день нельзя голову мыть – иначе разлука с родственниками предстоит.

12. Увидеть ночью 28 марта ангела во сне – хороший знак и признак долголетия.

13. Нужно до самого заката носить булавку на одежде, чтобы она не была видна окружающим – это поможет избежать сглаза. Аналогичную роль играют два перстня – ими можно заменить булавку.