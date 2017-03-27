Весна демократии: первые граждане Ижевского завода и начало самоуправления

Информагентство «Сусанин» ведет онлайн трансляцию круглого стола с учеными и историками.

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госдумы России Алексей Загребин и историк Евгений Шумилов расскажут о событиях столетней давности, когда в столице Удмуртии появились первые граждане Ижевского завода, а также началось формирование городского самоуправления. Информагентство «Сусанин» ведет онлайн трансляцию мероприятия.

Лекция под названием «Весна демократии» проходит в музее Ижевска. Историки и ученые расскажут о событиях столетней давности, когда в городе состоялось первое собрание представительного органа столицы Удмуртии.

LIVE: Круглый стол "Весна демократии" "Весна демократии: первые граждане Ижевского завода и начало формирования городского самоуправления в Ижевске" Модератор: Загребин Алексей Егорович Доктор исторических наук, профессор РАН, Научный руководитель Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского Отделения Российской Академии Наук, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, член Комитета по образованию и науке Государственной Думы Эксперты: Шумилов Евгений Федорович, доктор исторических наук, профессор УдГУ Владыкин Владимир Емельянович, этнограф, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Удмуртской Республики; Дмитриев Павел Николаевич, кандидат исторических наук, доцент "Института истории и социологии ФГБОУ ВПО "Удмуртский государственный университет"; Коробейников Алексей Владимирович, историк, издатель журнала "Иднакар";

Модератор:

Загребин Алексей Егорович:

Доктор исторических наук, профессор РАН, научный руководитель Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, член Комитета по образованию и науке Государственной Думы

Эксперты:

Шумилов Евгений Федорович, доктор исторических наук, профессор УдГУ;

Владыкин Владимир Емельянович, этнограф, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Удмуртской Республики;

Дмитриев Павел Николаевич, кандидат исторических наук, доцент «Института истории и социологии ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»;

Коробейников Алексей Владимирович, историк, издатель журнала «Иднакар».