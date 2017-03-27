  • $ 57.42 ↓
  • € 61.86 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Весна демократии: первые граждане Ижевского завода и начало самоуправления

      16:00, 27 марта, 2017
      Григорий Глухов
      16:00, 27 марта, 2017
      Григорий Глухов
      174
      0
      #общество\n#Ижевск\n#видео\n#история\n#Ижевский завод\n#самоуправление\n#видеотрансляция\n#онлайн
      Фото: susanin.news
      174
      0

      Информагентство «Сусанин» ведет онлайн трансляцию круглого стола с учеными и историками.

      Ижевск. Удмуртия. Депутат Госдумы России Алексей Загребин и историк Евгений Шумилов расскажут о событиях столетней давности, когда в столице Удмуртии появились первые граждане Ижевского завода, а также началось формирование городского самоуправления. Информагентство «Сусанин» ведет онлайн трансляцию мероприятия.

      Лекция под названием «Весна демократии» проходит в музее Ижевска. Историки и ученые расскажут о событиях столетней давности, когда в городе состоялось первое собрание представительного органа столицы Удмуртии. 

      LIVE: Круглый стол "Весна демократии"

      "Весна демократии: первые граждане Ижевского завода и начало формирования городского самоуправления в Ижевске" Модератор: Загребин Алексей Егорович Доктор исторических наук, профессор РАН, Научный руководитель Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского Отделения Российской Академии Наук, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, член Комитета по образованию и науке Государственной Думы Эксперты: Шумилов Евгений Федорович, доктор исторических наук, профессор УдГУ Владыкин Владимир Емельянович, этнограф, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Удмуртской Республики; Дмитриев Павел Николаевич, кандидат исторических наук, доцент "Института истории и социологии ФГБОУ ВПО "Удмуртский государственный университет"; Коробейников Алексей Владимирович, историк, издатель журнала "Иднакар";

       

      Модератор:

      Загребин Алексей Егорович:

      Доктор исторических наук, профессор РАН, научный руководитель Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, член Комитета по образованию и науке Государственной Думы

      Эксперты:

      Шумилов Евгений Федорович, доктор исторических наук, профессор УдГУ;

      Владыкин Владимир Емельянович, этнограф, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Удмуртской Республики;

      Дмитриев Павел Николаевич, кандидат исторических наук, доцент «Института истории и социологии ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»;

      Коробейников Алексей Владимирович, историк, издатель журнала «Иднакар».

      16:00, 27 марта, 2017
      Григорий Глухов
      174
      0
      #общество\n#Ижевск\n#видео\n#история\n#Ижевский завод\n#самоуправление\n#видеотрансляция\n#онлайн
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа