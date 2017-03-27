Новости Удмуртии 2.0: село без воды и судьба автовокзалов Удмуртии

Обзор самых интересных материалов онлайн СМИ республики.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на календаре понедельник, 27 марта. Синоптики удмуртского Гидрометцентра напоминают жителям республики о том, что этим утром на дорогах возможна гололедица. О чем еще можно узнать сегодня, посетив сайты «удмнета» расскажем в нашем обзоре самых интересных материалов онлайн СМИ региона.

Судьба Южной автостанции Ижевска, часть здания которой отдали под супермаркет, может ожидать и другие станции республики. Об этом со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства региона пишут «Известия Удмуртской республики». По словам руководителя дорожного ведомства, многие автовокзалы не соответствуют современным требованиям, например, в зданиях нет системы фотовидеофиксации, не проведены все противопожарные мероприятия.

«Чтобы эта организация существовала, и были комфортные условия, видимо, и на других вокзалах будет применен именно такой способ (аренда части здания – прим. ред.)», - сказал Вахромеев.

Магазин "Магнит" появится вместо здания Южной автостанции в Ижевске Магазин "Магнит" появится на месте здания Южной автостанции в Ижевске. Корреспондент информационного агентства "Сусанин" побывал на месте строительства и узнал, как к этому относятся пассажиры. /news/2017/03/01/468206#hcq=poPBCcq

Журналисты газеты «Удмуртская правда» побывали в селе Понино Глазовского района Удмуртии. Из-за проблем со старым водопроводом воду в дома сельчан подают нерегулярно. Люди вынуждены буквально караулить ее появление, сидя у крана. Часто вода, которую подают в систему водоснабжения, оказывается грязная с резким запахом нечистот. В администрации Глазовского района проблему объяснили изношенностью сетей, построенных в 60-70 годы прошлого века. Сейчас здесь ждут появление концессионера, который возьмется за реконструкцию понинского водопровода. Договор с ним должны были заключить еще в феврале, но пока этого не произошло.

Маленький Андрей Морозов из Глазова, которого родители выкинули рядом с площадкой для мусора после его рождения, чувствует себя хорошо. Портал «Ижлайф»рассказал о том, что сюжет про малыша показали на телеканале «Россия – 1». Пока Андрей живет в роддоме, куда его доставили после спасения. Сейчас он ждет приемных родителей.

В обзоре использованы материалы: izvestiaur.ru, udmpravda.ru, izhlife.ru.