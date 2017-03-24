Знаки Удмуртии: первая кукушка и частые дожди

Народные приметы на пятницу, 24 марта.

Ижевск. Удмуртия. Православные Удмуртии в пятницу, 24 марта, почитают память святителей Софрония и Ефима (Евфимия). Об этом пишет Astromeridian.

В старину этот день называли «птичьим». Славяне верили, что птицы вылетают из теплых краев именно в это время, начинают готовиться к появлению потомства, вьют гнезда. Наблюдали за птицами и старались предугадать, какой будет погода.

Молодежь и дети 24 марта неслись веселой гурьбой в лес или поле для того, чтобы встретить перелетных птиц. Считалось, что по местам их гнездования можно понять, какой будет погода в ближайшие дни и месяцы.

Народные приметы на 24 марта:

1. Утром и ночью иней – значит, следующий день будет без дождей.

2. Если холода завершились до 23 марта, то будет теплое лето.

3. На Антипа мыши появились на полях – это предвещает неурожай.

4. Порывистый и холодный ветер 24 марта – весна будет прохладной.

5. Если хорошо подтаял снег на озимых, то жди урожай грибов.

6. В марте часто идет дождь – год будет неурожайным.

7. Если 24 марта собрать талую воду, то ее можно использовать для лечения, полива растений, стирки, мытья полов и так далее. Считается, что она обладает целебными свойствами.

8. Если гнезда птиц располагаются на солнечной стороне деревьев, кустарников, домов, то лето будет холодным. А если птицы 24 марта вьют свои гнезда в тени, то лето, наоборот, будет очень теплым.

9. Говорят, что на Ефима и Софрония поет первая кукушка. И если вы услышите ее 24 марта, то слегка встряхните кошелек с монетами – так можно привлечь удачу и богатство.

10. Кукушка прилетела раньше, чем на деревьях листья появились – жди неурожая.

11. Грачи летают высоко и быстро опускаются на землю – будет дождь.

12. Все птицы прилетели практически в одно и то же время – будет похолодание.

13. Увидеть жаворонка – будет потепление.

14. Журавли низко пролетают над землей 24 марта – будет дождь.

15. Увидеть ласточку в этот день – жди несчастья.

16. Грачи и дикие утки одновременно прилетели – будет теплая погода.

17. Лебеди сидят на прудах – жди тепла.