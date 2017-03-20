Ижевск вошел в сотню счастливых городов России

Столица Удмуртии заняла в списке 41 место.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск вошел в сотню самых счастливых городов России. Как сообщает мониторинговое агентство NewsEffector и Фонд региональных исследований «Регионы России», столица Удмуртии расположилась на 41 месте.

В топ-10 самых счастливых городов вошли: Грозный, Тюмень, Казань, Сургут, Краснодар, Сочи, Нижневартовск, Новороссийск, Белгород, Ярославль. Замкнули рейтинг Братск, Южно-Сахалинск, Чита.

«Первое место столицы Чечни по индексу счастья среди российских регионов оказалось довольно неожиданным. Связано это преимущественно с тем, что за последние годы Грозный сильно преобразился в лучшую сторону. С учетом хорошей экологии и очень высокой оценки жителями динамики развития города, Грозный опередил других лидеров списка – Тюмень и Казань», - сказал директор мониторингового агентства NewsEffector Сергей Мороз.

Чтобы выяснить, где в России живут самые счастливые люди, специалисты опросили 26,9 тыс. человек, которые отвечали на вопросы: довольны ли вы своим материальным положением? Довольны ли вы экологией города? Чувствуете себя в безопасности в своем городе? Довольны ли вы динамикой развития вашего города? Довольны ли вы уровнем городского благоустройства? Чувствуете вы себя счастливым в вашем городе?