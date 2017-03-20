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      Ижевск вошел в сотню счастливых городов России

      17:11, 20 марта, 2017
      Яна Шамаева
      17:11, 20 марта, 2017
      Яна Шамаева
      85
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#счастье
      Фото: susanin.news
      85
      0

      Столица Удмуртии заняла в списке 41 место.

      Ижевск. Удмуртия. Ижевск вошел в сотню самых счастливых городов России. Как сообщает мониторинговое агентство NewsEffector и Фонд региональных исследований «Регионы России», столица Удмуртии расположилась на 41 месте.

      В топ-10 самых счастливых городов вошли: Грозный, Тюмень, Казань, Сургут, Краснодар, Сочи, Нижневартовск, Новороссийск, Белгород, Ярославль. Замкнули рейтинг Братск, Южно-Сахалинск, Чита.

      «Первое место столицы Чечни по индексу счастья среди российских регионов оказалось довольно неожиданным. Связано это преимущественно с тем, что за последние годы Грозный сильно преобразился в лучшую сторону. С учетом хорошей экологии и очень высокой оценки жителями динамики развития города, Грозный опередил других лидеров списка – Тюмень и Казань», - сказал директор мониторингового агентства NewsEffector Сергей Мороз.

      Чтобы выяснить, где в России живут самые счастливые люди, специалисты опросили 26,9 тыс. человек, которые отвечали на вопросы: довольны ли вы своим материальным положением? Довольны ли вы экологией города? Чувствуете себя в безопасности в своем городе? Довольны ли вы динамикой развития вашего города? Довольны ли вы уровнем городского благоустройства? Чувствуете вы себя счастливым в вашем городе?

      17:11, 20 марта, 2017
      Яна Шамаева
      85
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#счастье
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