На данный момент в подведомственных учреждениях Минздрава региона установлены 579 камер.

Ижевск. Удмуртия. 32,4 млн рублей необходимо для установки видеокамер во всех больницах Удмуртии. Как сообщил во время аппаратного совещания органов госвласти исполняющий обязанности руководителя администрации главы и регионального правительства Владислав Поджаров, сейчас в подведомственных учреждениях Минздрава региона установлены 579 камер.

«Минобразования информирует, что все подведомственные организации обеспечены системами видеонаблюдения. В подведомственных организациях Минздрава Удмуртии установлены 579 камер. 2851 камеру необходимо установить, на это потребуется 32,4 млн рублей», - сказал Поджаров.

В свою очередь, глава региона Александр Соловьев призвал министра здравоохранения Удмуртии Алексей Чуршина «не останавливать эту работу ни в коем случае».

«Только что началась работа по установке камер видеонаблюдения в наших больницах. Алексей Дмитриевич (Чуршин – министр здравоохранения Удмуртии), эту работу нельзя останавливать ни в коем случае. У нас еще порядка 32 млн нужно для этого. Совместно нужно двигаться к этому. Прошу вас Александр Сергеевич (Первухин – министр внутренних дел региона) взять ситуацию на контроль», - сказал Соловьев.

Напомним, ранее руководитель региона дал поручение вице-премьеру Наталье Судариковой во время встречи с членами президиума правительства.