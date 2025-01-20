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Муниципальные депутаты Удмуртии смогут участвовать в обсуждении федеральных законов

14:40, 20 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Муниципальные депутаты Удмуртии смогут участвовать в обсуждении федеральных законов
14:40, 20 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
54
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#местное самоуправление
Источник фото: Алексей заметаев
54
0

Также народные избранники смогут совершенствовать систему управления на местах.

Москва. Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) начинает работу с муниципальными депутатами. Органы местного самоуправления начнут встраивать в единую систему публичной власти. Об этом сообщает глава Воткинска Алексей Заметаев. 

Накануне прошла конференция руководителей представительных органов муниципалитетов. В ней приняли участие депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин и председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев.

Главной задачей, по словам Олега Гарина, является выстраивание работы по встраиванию органов местного самоуправления в единую систему публичной власти, а также оперативное решение вопросов граждан. 

Теперь муниципальные депутаты Удмуртии смогут участвовать в обсуждении федеральных законопроектов и улучшать систему местного самоуправления, оставаясь в тесном контакте с более высшими органами власти. 

14:40, 20 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
54
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#местное самоуправление