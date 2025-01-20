Муниципальные депутаты Удмуртии смогут участвовать в обсуждении федеральных законов

Москва. Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) начинает работу с муниципальными депутатами. Органы местного самоуправления начнут встраивать в единую систему публичной власти. Об этом сообщает глава Воткинска Алексей Заметаев.

Накануне прошла конференция руководителей представительных органов муниципалитетов. В ней приняли участие депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин и председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев.

Главной задачей, по словам Олега Гарина, является выстраивание работы по встраиванию органов местного самоуправления в единую систему публичной власти, а также оперативное решение вопросов граждан.

Теперь муниципальные депутаты Удмуртии смогут участвовать в обсуждении федеральных законопроектов и улучшать систему местного самоуправления, оставаясь в тесном контакте с более высшими органами власти.