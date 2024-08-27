Ижевск. Удмуртия. Депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин занял 35 место в рейтинге активности депутатов палаты, который ежемесячно составляет ТГ-канал «ПУЛ Telegram».

В критерии оценки входят такие показатели, как активность и инициативность, соотношение негативных и позитивных отзывов и комментариев, обратная связь с населением в социальных сетях и мессенджерах, количество положительных баллов профиля на WI (от пользователей). В рейтинг попадают персоны с коэффициентом выше 50%. На основе данных ИИ и экспертного мнения проводится оценка депутатов Госдумы РФ, в результате которой ежемесячно и ежегодно определяются наиболее эффективные народные избранники. Количество участников меняется, и зависит от деятельности самих парламентариев.

Так, в июле в рейтинг вошли 54 депутата. Единственным из них от Удмуртии оказался Олег Гарин (43 место, KPI месяца: 57%). По итогам августа Олег Владимирович заметно поднялся — 35 место из 42 участников рейтинга, KPI месяца: 55%. Напомним, депутатов в Госдуме РФ всего 450 депутатов.

«Спасибо уважаемым экспертам за высокую оценку, за то, что стимулируют действовать эффективно и результативно. Благодарю всех, кто поддерживает и помогает. Работаем дальше!» — отреагировал в соцсетях Олег Гарин.