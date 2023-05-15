На должность главы Воткинска претендуют пять человек

Воткинск. Удмуртия. На пост главы Воткинска претендуют пять человек. Информация опубликована на сайте администрации города.

Так, на конкурс заявились: действующий глава Воткинска Алексей Заметаев, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования» Шарканского района Алексей Зорин, замдиректора по общим вопросам муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Юбилейный» Воткинска Игорь Перевозчиков, начальник правового управления администрации Воткинска Александр Вдовин и самозанятый Виталий Виноградов.

Конкурс состоится 18 мая в форме собеседования. Кандидаты представят свою программу развития города либо программу действий в качестве главы, ответят на вопросы членов комиссии. У кандидатов оценят реалистичность программы, знания государственного и муниципального управления, навыки управленческой работы, знание законодательства, культуру речи, опыт публичных выступлений, деловые и моральные качества и другое.

Решение конкурсной комиссии будет направлено в Воткинскую Гордуму. Депутатам и предстоит выбрать нового главу.

Напомним, Алексей Заметаев руководит Воткинском с июня 2018 года.