Георгий Лещёв снял свою кандидатуру с выборов на пост главы Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. 3 сентября ЦИК Удмуртии приняла постановление об аннулировании регистрации кандидата на должность главы Удмуртии Георгия Лещёва, кандидата от «Зелёной альтернативы». Об этом сообщается на сайте регионального избиркома.

«Я принял решение о снятии своей кандидатуры с выборов на должность главы Удмуртской Республики. За время избирательной кампании состоялось много встреч, в ходе которых мы вместе с жителями обсуждали перспективы Удмуртии, говорили о важности консолидации всех сил вокруг лидера нашей страны, о поддержке выбранного им курса, о том, что сегодня все мы должны быть не разобщены, а объединены. Все принципы и направления работы, с которыми я шёл на выборы, отражены в программе главного кандидата Александра Владимировича Бречалова. Сегодня объединение вокруг лидера нашей страны означает объединение вокруг действующего главы республики», — написал сам Георгий Лещёв на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, что выборы главы Удмуртии и депутатов Государственного Совета республики пройдут с 9 по 11 сентября. 5 августа ЦИК Удмуртии завершила регистрацию кандидатов на должность главы Удмуртии. С учетом отказа от продолжения гонки Георгия Лещева, который выдвигался от «Зеленой Альтернативы», зарегистрированы следующие кандидаты: секретарь УРО партии «Единая Россия», действующий глава республики Александр Бречалов, Вадим Белоусов - «Справедливая Россия», Владимир Сегал – «Российская партия пенсионеров», Александр Сыров – КПРФ и Тимур Ягафаров - ЛДПР.