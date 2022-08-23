Из республиканского списка исключили трех кандидатов в депутаты Госсовета Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Из республиканского списка исключили несколько кандидатов в депутаты Госсовета Удмуртии. Как сообщает Центризбирком республики, сделано это на основании личных заявлений.

Так, из списка выбыли два кандидата, выдвинутых региональным отделением политической партии ЛДПР — Сергей Атаманов и Александр Морозов, а также представитель регионального отделения всероссийской политической партии «Родина» Дмитрий Ширинкин.

Напомним, ранее из списка также исключили кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями «Региональное отделение Всероссийской политической партии «Родина» в Удмуртской Республике» и «Удмуртское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Кроме того, ЦИК Удмуртии отказал в регистрации списка кандидатов в депутаты Госсовета от партии «Коммунисты России». Кандидата от справедливороссов Дмитрия Бегишева лишили права побороться за кресло депутата регионального парламента по решению суда.

Напомним, выборы пройдут с 9 по 11 сентября. В 2022 году жители Удмуртии также будут выбирать главу региона. 5 августа ЦИК Удмуртии завершила регистрацию кандидатов на должность главы Удмуртии. Так, прошел регистрацию секретарь УРО партии «Единая Россия», действующий глава республики Александр Бречалов. Также зарегистрированы: Вадим Белоусов – «Справедливая Россия — За правду», Георгий Лещев – «Зеленая Альтернатива», Владимир Сегал – «Российская партия пенсионеров», Александр Сыров – КПРФ и Тимур Ягафаров – ЛДПР.