ЦИК Удмуртии исключила часть кандидатов в депутаты Госсовета из республиканских списков

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии Центральная избирательная комиссия исключила часть кандидатов в депутаты Госсовета региона из республиканских списков. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Решение было принято 16 августа. Из списка исключили кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями «Региональное отделение Всероссийской политической партии «Родина» в Удмуртской Республике» и «Удмуртское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Также ЦИК утвердила порядок изготовления, контроля за изготовлением и передачи избирательных бюллетеней.

Напомним, что выборы главы Удмуртии и депутатов Государственного Совета республики пройдут с 9 по 11 сентября. 5 августа ЦИК Удмуртии завершила регистрацию кандидатов на должность главы Удмуртии. Так, уже прошел регистрацию секретарь УРО партии «Единая Россия», действующий глава республики Александр Бречалов. Также зарегистрированы: Вадим Белоусов — «Справедливая Россия — За правду», Георгий Лещев — «Зеленая альтернатива», Владимир Сегал — «Российская партия пенсионеров», Александр Сыров — КПРФ и Тимур Ягафаров — ЛДПР.

Напомним, что ранее ЦИК Удмуртии отказала в регистрации списка кандидатов в депутаты Госсовета от партии «Коммунисты России» из-за 20,02% недействительных подписей избирателей.