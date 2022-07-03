Справедливороссы утвердили список кандидатов в депутаты Госсовета Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 2 июля прошла конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия – за правду». Делегаты утвердили список кандидатов на выборах в Госсовет Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Региональный список возглавил Дмитрий Бегишев, депутат Киясовского райсовета. Также вверху списка представлены действующие депутаты Госсовета Андрей Смирнов и Игорь Стрелков.

Напомним, что кандидатом на выборах главы Удмуртии от партии «Справедливая Россия – за правду» выдвинут депутат Госдумы Вадим Белоусов. Голосование пройдёт с 9 по 11 сентября 2022 года.