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Справедливороссы утвердили список кандидатов в депутаты Госсовета Удмуртии

15:05, 03 июля, 2022
Юрий Абашев
Справедливороссы утвердили список кандидатов в депутаты Госсовета Удмуртии
15:05, 03 июля, 2022
Юрий Абашев
1040
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#политика\n#выборы главы Удмуртии\n#выборы в Госсовет Удмуртии
Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия – за правду»
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Региональный список возглавил депутат Киясовского Совета Дмитрий Бегишев.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 2 июля прошла конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия – за правду». Делегаты утвердили список кандидатов на выборах в Госсовет Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Региональный список возглавил Дмитрий Бегишев, депутат Киясовского райсовета. Также вверху списка представлены действующие депутаты Госсовета Андрей Смирнов и Игорь Стрелков.

Напомним, что кандидатом на выборах главы Удмуртии от партии «Справедливая Россия – за правду» выдвинут депутат Госдумы Вадим Белоусов. Голосование пройдёт с 9 по 11 сентября 2022 года.

15:05, 03 июля, 2022
Юрий Абашев
1040
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#политика\n#выборы главы Удмуртии\n#выборы в Госсовет Удмуртии