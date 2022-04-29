Игорь Комаров и Александр Бречалов обсудили вопросы сохранения рабочих мест и общественного развития в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Полпред президента России в ПФО Игорь Комаров и глава Удмуртии Александр Бречалов обсудили меры социальной поддержки граждан и перспективы общественно-политического развития региона в условиях санкций. Рабочее совещание прошло 28 апреля в Ижевске, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

По мнению полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе, в Удмуртии отмечается рост уровня доверия и поддержки позиции главы государства и власти в целом.

«Мы видим консолидацию настроений и усилий всего общества. Очевидно, что беспрецедентные санкции не могут не сказываться на социальном самочувствии людей, и здесь главная задача – выявлять проблемы, с которыми сталкиваются граждане, и своевременно реагировать на них», — отметил Игорь Комаров.

Глава Удмуртии отметил важность участия общественности в тех социальных процессах, которые сегодня происходят в регионе.

«Отмечу, у нас в республике большое внимание уделяется взаимодействию с военно-патриотическими организациями, а также в целом с различными сообществами. Видим, как с каждым годом все больше жителей участвуют в изменениях, происходящих в республике», — подчеркнул Александр Бречалов.

По завершению рабочей встречи Игорь Комаров рассказал журналистам о тех мерах, которые принимает руководство Удмуртии по сохранению стабильности в экономике в целом и в ее отдельных отраслях, в частности в автомобилестроении.

«Несмотря на те проблемы, которые сейчас для многих автопроизводителей частично созданы искусственно, мы видим, что на ижевском автопроме вопрос во многом решен. В первую очередь это относится к поддержанию логистических цепочек и кадровой работе, важно, что высококвалифицированных сотрудников удалось сохранить», — отметил полпред президента.

Также Игорь Комаров также выразил готовность оказать поддержку правительству республики в решении проблем финансирования и реализации программ по сохранению рабочих мест в Удмуртии.