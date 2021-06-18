Власти Удмуртии назвали желаемые для развития в особой экономической зоне отрасли

Подать заявку на создание ОЭЗ в Завьяловском районе планируют до конца года.

Ижевск. Удмуртия. Первый зампред правительства Удмуртии рассказал, какие отрасли включат в особую экономическую зону в случае ее создания. По словам Константина Сунцова, до конца этого года будет подготовлена заявка на появление ОЭЗ в Завьяловском районе.

Если она будет одобрена, планируется включить в ОЭЗ такие отрасли, как производство оборудования, приборостроение, композитные строительные материалы, фармацевтика, медицинская промышленность, обработка древесины и производство изделий из дерева, логистика, пищевая, перерабатывающая, легкая промышленность. «Мы посмотрели всё, что у нас, собственно, сегодня растет, и туда это заносим», - прокомментировал Сунцов.

Он также объяснил необходимость создания особой экономической зоны. Несмотря на существование в Удмуртии двух ТОСЭРов в Сарапуле и Глазове, для ряда крупных проектов важны преференции в виде таможенных льгот. В отличие от особой экономической зоны, ТОСЭР предоставить их не может.

Завьяловский район был выбран из-за наличия логистических путей, близости к Ижевску, как промышленному центру с трудовыми ресурсами и возможности развития коммуникаций и инфраструктуры.

Отметим, что в ТОСЭРе Сарапула в настоящее время числятся 29 резидентов, Глазова – 10.