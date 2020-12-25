Удмуртию назвали одним из регионов-лидеров по поддержке малого и среднего бизнеса

В частности, речь шла про эффективность работы Центров «Мой бизнес», выдачу микрозаймов и гарантий, особенно во время пандемии.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртию отметили в числе регионов-лидеров по поддержке малого и среднего бизнеса. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, 24 декабря прошло пленарное заседание, посвященное итогам проведенной в этом году работы по поддержке предпринимательства.

Во время совещания Удмуртию отметили, как один из регионов-лидеров по поддержке малого и среднего предпринимательства. В частности, речь шла про эффективность работы Центров «Мой бизнес», выдачу микрозаймов и гарантий.

«Финансовая поддержка в виде микрозаймов и гарантий стала одной из наиболее востребованных для бизнеса Удмуртии. Так, Удмуртский фонд развития предпринимательства выдал 817 микрозаймов на общую сумму более 1 млрд рублей, а за счет поручительств Гарантийного фонда республики бизнес привлек более 2,5 млрд кредитных средств. Отмечу также субсидии на возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей, уплате услуг маркетплейсов, субсидирование экспортных поставок. Суммарно ими воспользовались больше 250 предпринимателей», — рассказал первый заместитель председателя правительства региона Константин Сунцов.

Решающей стала помощь для бизнеса в условиях пандемии. На поддержку предпринимателей республики направили свыше 17 млрд рублей федеральных и региональных средств. Это позволило помочь более 24 тыс. предприятий МСП, в которых трудятся 80 тыс. человек.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в этом году в Удмуртии реализовывалось четыре региональных проекта: «Расширение доступа субъекта к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности». Суммарно на эти цели из бюджетов разных уровней регион получил 778,1 млн рублей.

В 2020 году в Удмуртии провели шесть потоков акселерационных программ по бизнесу, туризму и экспорту для более чем 150 предпринимателей, запустили образовательные программы для молодежи. В частности, деловые игры, тестирование на предпринимательские способности, открытые уроки с действующими бизнесменами. Суммарно в образовательных мероприятиях приняло участие больше 4 тысяч ребят.

На протяжении года велась большая работа в части законодательства. Для тех, кто с 1 января 2021 года перейдет с ЕНВД на УСН в республике действует льготная налоговая ставка. С 1 июля этого года введен специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», благодаря которому 8,5 тысяч человек стали самозанятыми.

Для создания комфортных условий для предпринимателей в части получения консультационных услуг в шести районах республики открылись отделения центра «Мой бизнес». «По нашим оценкам, в период кризиса наиболее эффективно работали центры «Мой бизнес» в Тюменской области, Хабаровском крае, Ленинградской области, Удмуртии и Республике Башкортостан», - сообщает пресс-служба Минэкономразвития России со ссылкой на замглавы ведомства Татьяну Илюшникову.