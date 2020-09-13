Можга лидирует по явке на муниципальные выборы в Удмуртии

По состоянию на 12:00 в городе на избирательные участки пришли 14,28% имеющих право голоса.

Ижевск. Удмуртия. По состоянию на полдень 13 сентября активнее всего на выборы идут жители Можги. Как рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики, к 12:00 на участки в этом городе пришли 14,28% избирателей.

В Ижевске правом выбора воспользовались 11,02% избирателей, в Воткинске – 9,07%, в Глазове – 12,78%, в Сарапуле – 11,46%. Жители городов Удмуртии выбирают депутатов городских дум. В Ижевске активнее всего голосуют жители Устиновского района. Здесь явка на 12:00 составила 12,11%.

По данным пресс-службы главы и правительства Удмуртии, всего открыто 496 избирательных участков. Ход выборов контролируют 1 178 наблюдателей.

В республике работает ситуационный центр Общественной палаты региона. По телефону горячей линии 8 800 301 7 444 можно уточнить все вопросы по организации голосования.