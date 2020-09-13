Явка на выборы депутатов Гордумы в Ижевске на 10:00 составила 9,28%

Избирательные участки открыты до 20:00

Ижевск. Удмуртия. На 10:00 13 сентября явка на выборы депутатов Гордумы Ижевска составила 9,28%. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики Виктор Кушко. В Воткинске на выборы в муниципальный парламент пришли 5,65% избирателей, Глазове – 8,9%, Можге – 9,16%, Сарапуле – 6,55%.

Это данные с учетом досрочного голосования. Со 2 по 12 сентября избирательные участки в Воткинске, Сарапуле, Глазове и Можге работали по 4 часа в день. В Ижевске 11, 12 и 13 сентября участки открыты с 08:00 до 20:00. Желающим проголосовать выдают маски, перчатки, одноразовые ручки.