Избирательные участки открылись в Удмуртии

13 сентября – основной день голосования.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовал единый день голосования. Избирательные участки открылись в 08:00 13 сентября. Они будут работать до 20:00

По данным Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики, в регионе проходят выборы депутатов городских дум Ижевска, Воткинска, Сарапула, Глазова и Можги. Кроме того, проводятся дополнительные выборы в Госсовет республики по одному из округов в Ижевске и довыборы в районные советы депутатов.

Найти адрес своего избирательного участка и информацию о кандидатах можно на сайте ЦИКа.