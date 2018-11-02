Залоговый фонд создадут в Удмуртии

Имущество залогового фонда будет выступать обеспечительной мерой по обязательствам инвесторов, возникшим при заключении кредитных соглашений.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии планируют создать залоговый фонд. Распоряжение председателя правительства о создании рабочей группы, которая займется организацией, опубликовано на официальном портале органов власти Удмуртской Республики.

Как пояснили информационному агентству «Сусанин» в министерстве экономики региона, создание залогового фонда является одним из инструментов поддержки инвесторов. Имущество фонда будет выступать обеспечительной мерой по обязательствам предпринимателей, возникшим при заключении кредитных соглашений.

В настоящее время разрабатывается документация, регламентирующая порядок работы фонда. Кроме того, ведется формирование перечня объектов фонда.