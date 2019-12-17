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Административная реформа в муниципалитетах Удмуртии идет медленнее ожидаемого

10:40, 17 декабря, 2019
Дарья Саушина
Административная реформа в муниципалитетах Удмуртии идет медленнее ожидаемого
10:40, 17 декабря, 2019
Дарья Саушина
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#реформа\n#чиновники\n#оптимизация\n#Александр Бречалов
Фото: pixabay.com
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Планировалось, что она позволит сэкономить 900 млн рублей, а вышло около 200 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Административная реформа в муниципалитетах Удмуртии пока буксует. Об этом во время ежегодного доклада «О положении в Удмуртской Республике» сообщил глава региона Александр Бречалов.

Он напомнил, что в 2020 году в России начнётся реформа в сфере государственного управления. В Удмуртии её начали ещё два года назад, оптимизировав численность чиновников.

«Так, например, в 2018 году наш госаппарат сократился на 161 штатную единицу, а количество органов власти сократилось на 8 единиц. Это позволило нам сэкономить более 100 млн рублей. Эти средства в этом году были направлены, в том числе, на льготное лекарственное обеспечение граждан», — рассказал Александр Бречалов.

В будущем году работа продолжится. Планируется сократить бюджет аппарата главы и правительства Удмуртии на 15 млн рублей. Руководитель республики призвал Госсовет также провести ревизию внутри законодательной ветви власти.

По словам главы Удмуртии, на муниципальном уровне административная реформа «буксует». Ожидалось, что по программе «Эффективный муниципалитет» экономия составит 900 млн рублей. По факту сумма экономии получилась около 200 млн рублей.

«Качественно провели работу по оптимизации лишь единицы глав. Хотелось бы подчеркнуть, что вывод сотрудников в подведомственные учреждения не является способами оптимизации. По результатам этого года ровно половина сокращаемых штатных единиц — это именно такие случаи», — сообщил Александр Бречалов.

Он подчеркнул, что все сэкономленные средства остаются в муниципалитетах.

10:40, 17 декабря, 2019
Дарья Саушина
185
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#реформа\n#чиновники\n#оптимизация\n#Александр Бречалов

 

 

 


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