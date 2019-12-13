Почти 200 человек обратились к властям Ижевска в Общероссийский день приема граждан

Самыми популярными темами стали благоустройство и ЖКХ.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске накануне, 12 декабря, прошел Общероссийский день приема граждан. Двери кабинетов в здании органов местного самоуправления Ижевска были открыты для горожан с полудня и до последнего посетителя. На вопросы жителей отвечали глава Ижевска Олег Бекмеметьев, его заместители, председатель Городской думы Олег Гарин, руководители 11 структурных подразделений администрации и пяти районных администраций.

С вопросами и пожеланиями к властям обратились 194 человека. На приеме у главы города и его заместителей побывали 68 человек, к председателю Гордумы обратились 28 посетителей. Самыми популярными темами стали жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, социальная сфера. Спрашивали обратившиеся и про переселение из аварийного жилья, и про строительство новых дорог. Где-то нужны детские площадки, где-то - помощь в работе с управляющими компаниями. Каждый вопрос был взят «на карандаш», даны поручения должностным лицам, все пришедшие получат ответы от уполномоченных служб.

Например, жители дома по улице Авангардной обеспокоены качеством ремонта крыши и состоянием бойлера, который обеспечивает теплоснабжение здания. Они пришли со своей проблемой к глава городе Олегу Бекмеметьеву. Он посоветовал запросить документы из управляющей компании и пообещал посодействовать решению вопроса.

«Личный прием – это очень важное мероприятие. На практике я очень часто использую такой формат работы. Что это дает? Я считаю, что нет ничего более ценного, чем вот такой живой контакт, когда человек имеет возможность задать тебе вопрос на злобу дня. Мы здесь для того и поставлены, чтобы помогать горожанам», - Олег Бекмеметьев.

Глава города регулярно общается с горожанами как в соцсетях, так и во время пеших обходов. Задать вопрос представителям городской власти может каждый житель, причем сделать это в любой день, используя социальные сети или сервисы сайта izh.ru «Интернет-приемная», «Записаться на прием» и так далее.