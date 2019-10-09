Определились два финалиста на пост главы Вавожского района Удмуртии

Местные депутаты выберут главу района 11 октября.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии определились два претендента на пост главы Вавожского района. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, что глава района Николай Чайников 9 сентября досрочно покинул свой пост.

В среду, 9 октября, в резиденции главы Удмуртии состоялось заседание конкурсной комиссии по выбору кандидатов на должность руководителя Вавожского района. На этот пост претендовало семь человек.

В результате финалистами конкурса стали врио главы района Олег Овчинников и глава МО «Водзимоньинское» Дмитрий Шихов.

В пятницу, 11 октября, состоится сессия Совета депутатов Вавожского района, на которой депутаты выберут нового руководителя муниципалитета.