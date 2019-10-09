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Определились два финалиста на пост главы Вавожского района Удмуртии

16:10, 09 октября, 2019
Аграфена Костромская
Определились два финалиста на пост главы Вавожского района Удмуртии
16:10, 09 октября, 2019
Аграфена Костромская
249
0
#выборы\n#Вавож\n#власть и чиновники\n#Удмуртия
Фото: vk.com/club68917319
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Местные депутаты выберут главу района 11 октября.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии определились два претендента на пост главы Вавожского района. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, что глава района Николай Чайников 9 сентября досрочно покинул свой пост.

В среду, 9 октября, в резиденции главы Удмуртии состоялось заседание конкурсной комиссии по выбору кандидатов на должность руководителя Вавожского района. На этот пост претендовало семь человек.

В результате финалистами конкурса стали врио главы района Олег Овчинников и глава МО «Водзимоньинское» Дмитрий Шихов.

В пятницу, 11 октября, состоится сессия Совета депутатов Вавожского района, на которой депутаты выберут нового руководителя муниципалитета.

16:10, 09 октября, 2019
Аграфена Костромская
249
0
#выборы\n#Вавож\n#власть и чиновники\n#Удмуртия

 

 

 


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