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      «Положительно»: экспедиция общественного мониторинга оценила готовность Ижевска к выборам

      09:20, 16 февраля, 2018
      Анна Торхова
      09:20, 16 февраля, 2018
      Анна Торхова
      1102
      0
      #выборы\n#Ижевск\n#ЦИК\n#Удмуртия\n#выборы Президента РФ\n#общественные организации\n#активисты
      1102
      0

      Координаторам поступил сигнал от жителей о незаконной агитации со стороны партии КПРФ.

      Ижевск. Удмуртия. Экспедиция «Национального общественного мониторинга» положительно оценила готовность Ижевска к предстоящим выборам президента России. «Регион, в целом, к выборам готов», - отметила федеральный координатор экспедиции и сопредседатель движения «Россия выбирает» Елена Бабченкова.

      В четверг, 15 февраля, активисты посетили штабы трех кандидатов в президенты: Григория Явлинского (партия «Яблоко»), Павла Грудинина («КПРФ») и Владимира Жириновского («ЛДПР»).

      Отметим, экспедиция приезжает только в те регионы, от которых поступают сигналы о нарушениях. Так, от жителей Ижевска пришло сообщение о незаконной агитации со стороны штаба Павла Грудинина. В одной из газет была опубликована статья о кандидате, что является нарушением, поскольку агитационный период составляет 28 дней до начала выборов. В связи с этим, координаторы акции направили жалобу в ЦИК Удмуртии.

      Отметим, на сегодняшний день экспедиция уже побывала в Вологде, Ярославле, Иваново, Нижнем Новгороде и Чебоксарах.

      «Маршрут держим в секрете, чтобы к нашему приезду регионы не готовились», - отметила Елена Бабченкова.

      Основная цель акции «Национального общественного мониторинга» - провести народный контроль и проверить, насколько регионы готовы к выборам.

      Координаторов поддержали ижевские активисты. Под девизом «Мы за честные выборы» на Центральной площади столицы прошел флешмоб.

      09:20, 16 февраля, 2018
      Анна Торхова
      1102
      0
      #выборы\n#Ижевск\n#ЦИК\n#Удмуртия\n#выборы Президента РФ\n#общественные организации\n#активисты

       

       

       

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