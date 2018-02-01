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      Радиоведущая Татьяна Равилова стала креативным директором хоккейного клуба «Ижсталь»

      18:58, 01 февраля, 2018
      18:58, 01 февраля, 2018
      1567
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      #спорт\n#кадры\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#креатив
      Фото: vk.com (Александр Бречалов)
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      Она приступила к своим обязанностям в четверг, 1 февраля.

      Ижевск. Удмуртия. Радиоведущая, солистка группы «Прага Live» Татьяна Равилова стала креативным директором хоккейного клуба «Ижсталь» и спортклуба «Торпедо» в Ижевске. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» написал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

      «Любую идею важно подать правильно и ярко, особенно в нашей информационной и конкурентной реальности. <…> Профессиональному спорту - профессиональное продвижение», - отметил руководитель региона.

      Он отметил, что Равилова приступила к обязанностям в четверг, 1 февраля.

      Кофемолка - выпуск 37: Таня Равилова в гостях у Энвиля Касимова

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-06-29.


      Напомним, самым известным хитом группы «Прага Live» стала песня «ВРИО», посвященная приезду Александра Бречалова в Удмуртию.

      #ВРИО

      Добро пожаловать в Удмуртию, Александр Бречалов! Побежали вместе :). Ижевск, Удмуртия, глава Удмуртии, триатлон


      18:58, 01 февраля, 2018
      1567
      0
      #спорт\n#кадры\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#креатив

       

       

       

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