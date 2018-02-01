Радиоведущая Татьяна Равилова стала креативным директором хоккейного клуба «Ижсталь»

Она приступила к своим обязанностям в четверг, 1 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Радиоведущая, солистка группы «Прага Live» Татьяна Равилова стала креативным директором хоккейного клуба «Ижсталь» и спортклуба «Торпедо» в Ижевске. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» написал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Любую идею важно подать правильно и ярко, особенно в нашей информационной и конкурентной реальности. <…> Профессиональному спорту - профессиональное продвижение», - отметил руководитель региона.

Он отметил, что Равилова приступила к обязанностям в четверг, 1 февраля.

Кофемолка - выпуск 37: Таня Равилова в гостях у Энвиля Касимова Uploaded by ИА Сусанин on 2017-06-29.

Напомним, самым известным хитом группы «Прага Live» стала песня «ВРИО», посвященная приезду Александра Бречалова в Удмуртию.