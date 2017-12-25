Live: доклад главы Удмуртии о положении дел в республике

Информационное агентство «Сусанин» ведет видео и текстовую трансляцию первого отчета главы региона.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов выступит перед депутатами Госсовета с докладом о положении дел в республике в 2017 году. Внеочередная сессия регионального парламента проходит в понедельник, 25 декабря.

Информационное агентство «Сусанин» ведет прямую трансляцию с первого отчета руководителя Удмуртии.