Депутаты Госсовета Удмуртии не смогли с первого раза принять бюджет на 2018 год

Народные избранники запутались, как нужно голосовать за поправки к главному финансовому документу.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии не смогли с первого раза верно проголосовать за поправки в бюджет на будущий год. Голосование прошло в среду, 13 декабря. Председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам регионального парламента Юрий Тюрин сообщил, что после первого чтения в законопроект внесли 165 поправок. 140 из них, рекомендованные к принятию, внесли в таблицу №1, 25 комиссия рекомендовала отклонить и внесла в таблицу №2.

Парламентарии изначально проголосовали за принятие отклоненных поправок. Однако председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов пояснил, что если головная комиссия рекомендовала отклонить поправки, то именно так и стоит поступить. Со второго раза депутаты проголосовали верно. В результате бюджет на 2018 год принят с параметрами: доходы – 64,47 млрд рублей, расходы – 63,27 млрд рублей, профицит – 1,2 млрд рублей.