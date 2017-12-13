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      Депутаты Госсовета Удмуртии не смогли с первого раза принять бюджет на 2018 год

      11:39, 13 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      11:39, 13 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      371
      0
      #бюджет\n#Ижевск\n#депутаты\n#Удмуртия\n#голосование\n#Госсовет Удмуртии
      Фото: ИА "Сусанин"
      371
      0

      Народные избранники запутались, как нужно голосовать за поправки к главному финансовому документу.

      Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии не смогли с первого раза верно проголосовать за поправки в бюджет на будущий год. Голосование прошло в среду, 13 декабря. Председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам регионального парламента Юрий Тюрин сообщил, что после первого чтения в законопроект внесли 165 поправок. 140 из них, рекомендованные к принятию, внесли в таблицу №1, 25 комиссия рекомендовала отклонить и внесла в таблицу №2.

      Парламентарии изначально проголосовали за принятие отклоненных поправок. Однако председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов пояснил, что если головная комиссия рекомендовала отклонить поправки, то именно так и стоит поступить. Со второго раза депутаты проголосовали верно. В результате бюджет на 2018 год принят с параметрами: доходы – 64,47 млрд рублей, расходы – 63,27 млрд рублей, профицит – 1,2 млрд рублей.

      11:39, 13 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      371
      0
      #бюджет\n#Ижевск\n#депутаты\n#Удмуртия\n#голосование\n#Госсовет Удмуртии

       

       

       

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