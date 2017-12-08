Лидер «Справедливой России» в Удмуртии Фарид Юнусов прокомментировал скандал с долгами за рекламу

По его словам, во время предвыборной кампании партия потратила больше, чем планировала.

Ижевск. Удмуртия. Председатель совета регионального отделения и руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госсовете Удмуртии Фарид Юнусов ответил на появившиеся в социальных сетях обвинения. Директор рекламного агентства «Идея» Игорь Пестерев сообщил в «Фейсбуке», что Фарид Юнусов уклоняется от оплаты услуг, оказанных компанией. Промоутеры «Идеи» раздавали агитационные материалы во время выборной кампании в Госсовет Удмуртии.

Igor Pesterev Вот уже три месяца избранный депутат от партии СР Фарид Юнусов скрывается и не гасит долг за услуги промоутеров. Часть денег выдали из своих, но Более 40 человек ждут. Такие вот избранники народа ......

Аналогичные претензии есть и у других организаций, оказывавших те или иные услуги партии летом-осенью 2017 года.

Как рассказал Фарид Юнусов информационному агентству «Сусанин», партия проводила настолько сильную рекламную кампанию, что потратила гораздо больше, чем планировала. «Мы договорились с Сергеем Михайловичем (Мироновым – лидером «Справедливой России» - прим. ред.), что у нас будет дополнительное финансирование, что мы все наши договорные обязательства, естественно, закроем в соответствии с письменными договоренностями, которые существуют. Такая поддержка со стороны Москвы у нас есть, и это хорошо», - прокомментировал он.

Отвечая на вопрос об удалении аккаунтов из соцсетей, Фарид Юнусов отметил, что ведение личных страниц отнимает много времени, и партия решила сосредоточиться на продвижение в интернете аккаунта «Справедливой России».