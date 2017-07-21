Глебова, Мусин, Черезов: врио главы Удмуртии предложил кандидатов в Совет Федерации

Также Бречалов подал документы в качестве кандидата на пост главы региона.

Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии предложил тройку кандидатов в Совет Федерации. Как сообщает пресс-служба Регионального отделения партии «Единая Россия», Александр Бречалов подал необходимый пакет документов в региональный Центризбирком для регистрации в качестве кандидата на должность главы республики.

Теперь ЦИК в течение 10 дней примет решение о его регистрации.

«…сегодня я также предложил свою «тройку» кандидатов в представители правительства Удмуртии в Совете Федерации. Это глава Россотрудничества Любовь Глебова, директор фонда «Сообщество» Иван Черезов и Главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин», - сообщил Александр Бречалов.

Отметим, что в случае победы на выборах главы Удмуртской Республики 10 сентября Александр Бречалов должен выбрать одного из трех представленных кандидатов в Совфед от правительства региона.