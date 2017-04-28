Станция «скорой помощи» Минздрава Удмуртии намерена арендовать внедорожник за 42 тыс руб в месяц

Договор с арендодателем планируется заключить на 8 месяцев.

Ижевск. Удмуртия. Станция скорой медицинской помощи Минздрава Удмуртии разместила на сайте госзакупок заказ на аренду Toyota RAV 4 за 42 тысячи рублей в месяц. Внедорожник планируется использовать с мая по декабрь 2017 года.

Документы закупки разместили на сайте 24 апреля. Общая сумма, которую станция «скорой помощи» планирует потратить на аренду японского внедорожника, составляет 336 тыс. рублей. Для каких целей арендует «Тойоту» автономное учреждение здравоохранения Удмуртии в проекте договора, размещенного на портале госзакупок, не сказано.

«В течение 2016 года активиста Общероссийского Народного Фронта неоднократно обращали внимание на необоснованные закупки автомобилей подведомственными учреждениями Минздрава. Совсем недавно врио главы Удмуртии на одном из совещаний заявил о необходимости оптимизировать правительственный автопарк и рачительнее относится к тратам на транспортные средства. Однако станция скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Удмуртской Республики, по всей видимости, не хочет слышать ни призывы общественности, ни даже указания врио главы Удмуртии», - рассказал информагентству «Сусанин» активист проекта «За честные закупки» Общероссийского народного фронта Марат Хамидуллин.

Он также сказал, что считает такие траты «совершенно неприемлемыми и необоснованными».

«Станция скорой медицинской помощи арендует не неотложки или другие автомобили, необходимые для выезда или транспортировки больных, а автомобиль Toyota RAV 4. Месяц аренды такого автомобиля будет обходиться бюджету в 42 тысячи рублей. Учитывая сложную ситуацию со здравоохранением и бюджетом в республике, считаю такие траты совершенно неприемлемыми и не обоснованными. Надеюсь, что Александр Бречалов обратит внимание на данную закупку и к руководителю учреждения будут применены самые серьезные меры. Потому как по-другому они, видимо, не понимают», - заявил Хамидуллин.

22 апреля 2017 года, проводя совещание с руководством поселка Балезино, врио главы Удмуртии Александр Бречалов сказал, что оптимизация бюджетных трат региона коснется, в том числе, и правительственного автопарка республики.