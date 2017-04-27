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      Депутат Госдумы России Алексей Загребин провел прием граждан в Ижевске

      15:25, 27 апреля, 2017
      15:25, 27 апреля, 2017
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      #Единая Россия\n#Ижевск\n#региональная неделя
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      Жители республики обратились к народному избраннику с вопросами, которые касаются культуры и образования.

      Ижевск. Удмуртия. Депутат государственной думы России от Удмуртии Алексей Загребин провел прием граждан в Ижевске. Вопросы, с которыми граждане обратились к народному избраннику, касались образования и культуры.

      «Вопросы, они как всегда острые», - отметил Алексей Загребин.

      Так, например, в одном из вузов Ижевска между администрацией учебного заведения и коллективом произошел серьезный конфликт и с этой проблемой они пришли на прием к депутату.

      «Здесь мы должны путем переговоров, путем поиска договоренностей избежать обострения ситуации», - отметил депутат.

      Краевед, занимающийся изучением истории семьи Дерябиных, обратился к Загребину с просьбой посодействовать в работе и продвинуть дальнейшие исследования. Кроме того, жителей республики волнует вопрос развития удмуртского языка.

      Также Загребин отметил, что граждане часто обращаются с вопросами по ЖКХ. 

      15:25, 27 апреля, 2017
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      #Единая Россия\n#Ижевск\n#региональная неделя
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