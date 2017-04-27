Депутат Госдумы России Алексей Загребин провел прием граждан в Ижевске

Жители республики обратились к народному избраннику с вопросами, которые касаются культуры и образования.

Ижевск. Удмуртия. Депутат государственной думы России от Удмуртии Алексей Загребин провел прием граждан в Ижевске. Вопросы, с которыми граждане обратились к народному избраннику, касались образования и культуры.

«Вопросы, они как всегда острые», - отметил Алексей Загребин.

Так, например, в одном из вузов Ижевска между администрацией учебного заведения и коллективом произошел серьезный конфликт и с этой проблемой они пришли на прием к депутату.

«Здесь мы должны путем переговоров, путем поиска договоренностей избежать обострения ситуации», - отметил депутат.

Краевед, занимающийся изучением истории семьи Дерябиных, обратился к Загребину с просьбой посодействовать в работе и продвинуть дальнейшие исследования. Кроме того, жителей республики волнует вопрос развития удмуртского языка.

Также Загребин отметил, что граждане часто обращаются с вопросами по ЖКХ.