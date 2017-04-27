Спикеры коснулись разных вопросов, в том числе кадрового дефицита в городских поликлиниках.

Ижевск. Удмуртия. Участники дебатов в Удмуртии обсудили проблемы здравоохранения и поддержку демографии. В дискуссии приняли участие главврач первой РКБ Надежда Михайлова, руководитель президиума Совета по развитию спорта в Удмуртской Республике Дмитрий Лукин, заведующая детской поликлиникой ижевской ГКБ №8 Нина Селиверстова и воспитатель глазовской школы №15 Дмитрий Жеребцов.

Участники дебатов коснулись разных вопросов – обеспечения больниц медицинскими препаратами, кадрового дефицита, работы частных клиник по полисам обязательного медицинского страхования и так далее.

«Не решая проблем сегодня, мы получим ухудшение ситуации завтра», - отметила Надежда Михайлова.

Спикеры сошлись на том, что проблему с нехваткой кадров нужно решать не только на селе – в этих целях были запущены программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» – но и в городах.

«Нужно ввести такие же программы в городе, чтобы молодые специалисты после вуза могли приехать к нам в город, работать в больнице, получить необходимую сумму для того, чтобы подняться на ноги и построить дом», - предложил Дмитрий Жеребцов.

Дмитрий Лукин с ним согласен: «К сожалению, у нас на сегодняшний день продолжительность жизни не такая, как в европейских странах. Много, что надо сделать в нашей медицине. Надеюсь, что наши вузы будут так же давать хорошие кадры, а специалистам будут предоставлены места».