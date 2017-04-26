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      Депутаты Госдумы России от Удмуртии подвели итоги работы за апрель

      15:12, 26 апреля, 2017
      15:12, 26 апреля, 2017
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      #Единая Россия\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#региональная неделя
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      Андрей Исаев и Алексей Загребин рассказали о том, какие законопроекты приняты и какие вопросы сегодня обсуждаются в Думе.

      Ижевск. Удмуртия.  Депутаты Госдумы России от Удмуртии Андрей Исаев и Алексей Загребин подвели итоги работы за апрель в рамках региональной недели «Единой России». Также народные избранники рассказали о принятых законопроектах.

      Андрей Исаев начал свое выступление с того, что рассказал о встрече с врио главы Удмуртии Александром Бречаловым.

      «Это очень деловой человек, современный менеджер и, с моей точки зрения, это сильный руководитель для Удмуртии, который может внести новую струю, и используя свой большой авторитет в России привлечь сюда и инвестиции, и поддержку со стороны федерального центра обеспечить. Поэтому мне кажется, что это очень удачное решение со стороны президента», - сказал Исаев.

      Затем депутат подвел итоги работы Госдумы за апрель. По его словам, в отчете правительства были раскрыты важные вопросы и им удалось добиться серьезных результатов. Среди них снижение инфляции, которая на сегодняшний день составляет менее 5%. Также наблюдается рост в ряде отраслей: сельское хозяйство, оборонная промышленность, некоторые виды машиностроения. Кроме того Андрей Исаев отметил, что Дмитрий Медведев в своем выступлении затронул тему минимального размера оплаты труда.

      «Он достаточно твердо сказал, что в ближайшие годы МРОТ будет доведен до уровня прожиточного минимума трудоспособного человека», - отметил Исаев.

      Также Госдума приняла закон, касающийся гарантий избирательных прав граждан. Он предполагает расширение прав и возможностей наблюдателей, делает процедуру более открытой, отменяет открепительные удостоверения, у любого человека будет возможность проголосовать в том месте, где он проживает. Кроме того, в первом чтении были приняты законы, направленные против организация, которые провоцируют детей на суицид.

      Оплата общедомовых нужд также не осталась без внимания депутатов.

      «Принят в первом чтении закон, который разрешает собранию жильцов многоквартирного дома принять решение о переходе при оплате по общедомовым нуждам от нормативов, установленных на сегодняшний день, к показаниям приборов учета», - добавил народный избранник. 

      Андрей Исаев о работе в Госдуме

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-26.

      Алексей Загребин также отметил встречу с Бречаловым, где им удалось затронуть вопросы касающиеся укрепления Удмуртии на федеральном уровне. Кроме того, депутат рассказал о круглом столе, который прошел в Госдуме с директорами ижевских школ, которые победили на всероссийских конкурсах педагогического мастерства. На этой встрече помимо всего прочего обсуждался вопрос дополнительного образования.

      По словам Загребина, Госдумой был принят законопроект о введении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей сирот. Также он отметил законопроект о новой системе установления отцовства.

      Алексей Загребин об итогах работы за апрель

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-26.

      15:12, 26 апреля, 2017
      180
      0
      #Единая Россия\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#региональная неделя
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