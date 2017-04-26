Депутаты Госдумы России от Удмуртии подвели итоги работы за апрель

Андрей Исаев и Алексей Загребин рассказали о том, какие законопроекты приняты и какие вопросы сегодня обсуждаются в Думе.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госдумы России от Удмуртии Андрей Исаев и Алексей Загребин подвели итоги работы за апрель в рамках региональной недели «Единой России». Также народные избранники рассказали о принятых законопроектах.

Андрей Исаев начал свое выступление с того, что рассказал о встрече с врио главы Удмуртии Александром Бречаловым.

«Это очень деловой человек, современный менеджер и, с моей точки зрения, это сильный руководитель для Удмуртии, который может внести новую струю, и используя свой большой авторитет в России привлечь сюда и инвестиции, и поддержку со стороны федерального центра обеспечить. Поэтому мне кажется, что это очень удачное решение со стороны президента», - сказал Исаев.

Затем депутат подвел итоги работы Госдумы за апрель. По его словам, в отчете правительства были раскрыты важные вопросы и им удалось добиться серьезных результатов. Среди них снижение инфляции, которая на сегодняшний день составляет менее 5%. Также наблюдается рост в ряде отраслей: сельское хозяйство, оборонная промышленность, некоторые виды машиностроения. Кроме того Андрей Исаев отметил, что Дмитрий Медведев в своем выступлении затронул тему минимального размера оплаты труда.

«Он достаточно твердо сказал, что в ближайшие годы МРОТ будет доведен до уровня прожиточного минимума трудоспособного человека», - отметил Исаев.

Также Госдума приняла закон, касающийся гарантий избирательных прав граждан. Он предполагает расширение прав и возможностей наблюдателей, делает процедуру более открытой, отменяет открепительные удостоверения, у любого человека будет возможность проголосовать в том месте, где он проживает. Кроме того, в первом чтении были приняты законы, направленные против организация, которые провоцируют детей на суицид.

Оплата общедомовых нужд также не осталась без внимания депутатов.

«Принят в первом чтении закон, который разрешает собранию жильцов многоквартирного дома принять решение о переходе при оплате по общедомовым нуждам от нормативов, установленных на сегодняшний день, к показаниям приборов учета», - добавил народный избранник.

Андрей Исаев о работе в Госдуме Uploaded by ИА Сусанин on 2017-04-26.

Алексей Загребин также отметил встречу с Бречаловым, где им удалось затронуть вопросы касающиеся укрепления Удмуртии на федеральном уровне. Кроме того, депутат рассказал о круглом столе, который прошел в Госдуме с директорами ижевских школ, которые победили на всероссийских конкурсах педагогического мастерства. На этой встрече помимо всего прочего обсуждался вопрос дополнительного образования.

По словам Загребина, Госдумой был принят законопроект о введении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей сирот. Также он отметил законопроект о новой системе установления отцовства.