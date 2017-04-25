В Госсовете Удмуртии изменили метод перераспределения мандатов партий

Теперь политические объединения, набравшие 5% на выборах, смогут попасть в парламент региона.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии во вторник, 25 апреля, проголосовали за изменение методики пропорционального распределения депутатских мандатов между политическими партиями с квоты Хэйра на метод Империале. Об этом сообщает из зала заседаний регионального парламента корреспондент информагентства «Сусанин».

Метод Хэйра предполагает, что голоса, отданные за партии, не прошедшие порог попадания в парламент, пропорционально распределяются между всеми политическими объединениями, избранными в законодательный орган власти.

Принцип Империале предлагает, что голоса политических объединений, не прошедших порог, достаются правящей партии.

До начала голосования, представители КПРФ раскритиковали изменения, считая, что они лоббируют интересы партии власти, а также врио главы Удмуртии Александра Бречалова.

В свою очередь, руководитель региона прокомментировал изменения во время своего доклада о результатах работы правительства региона в 2016 году.

«Что касается модели избирательной, вы очень правильную фразу сказали, вспомнив об интересах избирателей. Что-то мне подсказывает, что граждан Удмуртской Республики какая будет модель, не очень интересует. Я как временно исполняющий обязанности главы Удмуртской Республики обязан отстаивать права всех граждан Удмуртской Республики вне зависимости от того, за кого они голосовали на выборах или не голосовали вообще», - сказал Бречалов.

Изменения в закон о выборах депутатов Госсовета Удмуртии, принятые народными избранниками во вторник, 25 апреля, предлагают также и снижение порога для попадания в законодательный орган власти. Теперь для прохождения в Госсовет партиям необходимо будет набрать не 7%, а 5% на выборах.

Кроме того, с трех четвертей до половины снижено количество региональных (территориальных) групп, при наличии которых политическая партия вправе продолжать участие в избирательной кампании. Из-за сокращения количества депутатов с 90 до 60, снижается и число кандидатов, которых политическая партия вправе выдвинуть в составе списка кандидатов, с 230 до 153 человек.