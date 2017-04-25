LIVE: врио главы Удмуртии Александр Бречалов расскажет о работе правительства

Руководитель региона представит доклад депутатам Госсовета региона.
Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов выступит на очередной сессии республиканского парламента с отчетом о деятельности правительства региона. Информационное агентство Сусанин ведет онлайн трансляцию из зала заседаний удмуртского Госсовета.
Уважаемые читатели, с 1 по 4 минуту в трансляции по техническим причинам отсутвует звук. Приносим свои извинения.
LIVE: 30-ya sessiya Gossoveta Udmurtiy
Врио главы Удмуртии Александр Бречалов выступит с докладом о работе правительства региона на 30-ой сессии регионального парламента.