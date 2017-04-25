LIVE: врио главы Удмуртии Александр Бречалов расскажет о работе правительства

Руководитель региона представит доклад депутатам Госсовета региона.

Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов выступит на очередной сессии республиканского парламента с отчетом о деятельности правительства региона. Информационное агентство Сусанин ведет онлайн трансляцию из зала заседаний удмуртского Госсовета.

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