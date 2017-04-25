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      LIVE: врио главы Удмуртии Александр Бречалов расскажет о работе правительства

      12:09, 25 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      12:09, 25 апреля, 2017
      Григорий Глухов
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      #депутаты\n#Госсовет Удмуртии\n#Александр Бречалов
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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      Руководитель региона представит доклад депутатам Госсовета региона.

      Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов выступит на очередной сессии республиканского парламента с отчетом о деятельности правительства региона. Информационное агентство Сусанин ведет онлайн трансляцию из зала заседаний удмуртского Госсовета. 

      Уважаемые читатели, с 1 по 4 минуту в трансляции по техническим причинам отсутвует звук. Приносим свои извинения. 

      LIVE: 30-ya sessiya Gossoveta Udmurtiy

      Врио главы Удмуртии Александр Бречалов выступит с докладом о работе правительства региона на 30-ой сессии регионального парламента.

      12:09, 25 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      456
      0
      #депутаты\n#Госсовет Удмуртии\n#Александр Бречалов
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