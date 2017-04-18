Депутаты Воткинского района не стали рассматривать вопрос об отставке главы района

Сейчас Андрей Русинов находится на больничном.

Воткинск. Удмуртия. Вопрос о сложении полномочий главы Воткинского района Удмуртии Андрея Русинова не стали вносить в повестку очередной сессии муниципального парламента во вторник, 18 апреля. Об этом информагентству «Сусанин» рассказал руководитель фракции КПРФ в районном совете депутатов Алексей Пьянков.

По его словам, самого Русинова на сессии муниципального совета депутатов не было, потому что он «ушел на больничный».

«Вопрос мы задали, что с главой, написал ли он заявление или не написал. На что председатель думы сказал – да, заявление писал, да, Бречалов (врио главы Удмуртии – прим. ред.) его принял, но, как Бречалов сказал, что пока работай. Хотя Бречалов на селекторном совещании утром показывал заявление (Русинова об отставке – прим. ред.)», - сказал Пьянков.

В пресс-службе главы и правительства Удмуртии корреспонденту информагентства «Сусанин» пояснили, что фраза председателя совета депутатов Воткинского района «Бречалов сказал, что пока работай» является оговоркой.

По словам собеседника агентства, врио главы Удмуртии Александр Бречалов не обговаривал с Андреем Русиновым возможность его дальнейшей работы на посту главы района. В пресс-службе Бречалова пояснили, что принять отставку Русинова по регламенту могут лишь муниципальные депутаты, которые, возможно, просто не успели внести этот вопрос в повестку сессии.

О том, что Андрей Русинов написал заявление о сложении полномочий главы Воткинского района стало известно накануне, во время аппаратного совещания органов власти. Незадолго до этого в популярном видеохостинге «Ютуб» появился ролик, авторы которого рассказали о том, что Русинов построил за бюджетный счет дорогу до собственного рыбного хозяйства.

Как рассказал Александр Бречелов, после публикации расследования в социальных сетях появились угрозы в адрес членов семьи Русинова и попросил главу регионального МВД проверить эту информацию.