Участники праймериз в Удмуртии обсудили на дебатах тему доступности и качества образования

В дискуссии приняли участие несколько представителей ОАО «Ижсталь, а также директор ижевской школы №70 Елена Филимонцева, и сотрудник управления ЖКХ администрации Ижевска Иван Седов.

Ижевск. Участники праймериз «Единой России» в Удмуртии обсудили на дебатах тему доступности и качества образовании. В дискуссии приняли участие начальник управления делами администрации и общественных отношений ОАО «Ижсталь Андрей Дюгуров, мастер на горячем участке работ и на работах с вредными условиями труда ОАО «Ижсталь» Константин Колесников, председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Ижсталь» Алексей Чернов, главный юрист ОАО «Ижсталь» Сергей Лукьянчиков, директор ижевской школа №70 Елена Филимонцева, а также сотрудник управления ЖКХ администрации города Ижевска Иван Седов.

В ходе своих выступлений участники дебатов заострили внимание зрителей на актуальных проблемах, которые, по их мнению, существуют на данный в сфере образования разного уровня, включая дошкольное.

Так, начальник управления делами администрации и общественных отношений ОАО «Ижсталь Андрей Дюгуров отметил недостаточное финансирование учебного процесса, что, по его словам, приводит к коммерциализации отрасли. Спикер также высказался на тему зарплат педагогов, работающих в дошкольных образовательных учреждениях.

В свою очередь, Константин Колесников отметил проблему взаимодействия высших и средних учебных заведений с абитуриентами, которые планируют поступать на ту или иную специальность.

«Бывают моменты, когда возникают проблемы при взаимодействии между вузами и студентами. Нужно создавать диалог между сторонами, чтобы каждый мог получить ту информацию, которая его интересует», - отметил мастер на горячем участке работ и на работах с вредными условиями труда ОАО «Ижсталь».

Выступающие в ходе дебатов обсудили возможности повышение материально технического обеспечения в образовательных учреждениях республики, увеличение путевок в детские сады, а также возможность на законодательном уровне обязать застройщиков возводить или ремонтировать детские сады, так как точечная застройка увеличивает нагрузку на дошкольные образовательные учреждения.

Представитель молодежного парламента Гордумы Ижевска Иван Седов, который является работником управления ЖКХ администрации Ижевска высказался на тему проведения ЕГЭ.

«Нужно спрашивать мнение у молодежи и вести с ними диалог. В том числе и по вопросам ЕГЭ. К сожалению, сейчас не всегда прислушиваются к их мнению», - сказал Седов.

Помимо этих вопросов на дебатах обсудили тему создания производственных площадок для средних учебных заведений, что позволит студентам получать необходимые практические знания до устройства на работу, а также варианты развития в республике популярного по всему миру движения Worldskills.