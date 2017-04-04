Начал с себя: главного борца с коррупцией Александра Соловьева Удмуртии обвинили во взятке

Корреспонденты «Сусанина» собрали воедино всю информацию о задержании экс-главы республики.

Ижевск. Удмуртия. Информационное пространство Удмуртии во вторник, 4 апреля, с самого утра всколыхнула новость: глава региона в сопровождении сотрудников правоохранительных органов вылетел в Москву. По свидетельствам очевидцев, Соловьева везли в столицу обычным утренним авиарейсом «Ижевск – Москва» в наручниках.

Позже его обвинили в получении взятки в 139 млн рублей. Все подробности «дела Соловьева» собрали воедино корреспонденты информационного агентства «Сусанин».