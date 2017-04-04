Начал с себя: главного борца с коррупцией Александра Соловьева Удмуртии обвинили во взятке

Корреспонденты «Сусанина» собрали воедино всю информацию о задержании экс-главы республики.
Ижевск. Удмуртия. Информационное пространство Удмуртии во вторник, 4 апреля, с самого утра всколыхнула новость: глава региона в сопровождении сотрудников правоохранительных органов вылетел в Москву. По свидетельствам очевидцев, Соловьева везли в столицу обычным утренним авиарейсом «Ижевск – Москва» в наручниках.
Позже его обвинили в получении взятки в 139 млн рублей. Все подробности «дела Соловьева» собрали воедино корреспонденты информационного агентства «Сусанин».
Начал с себя
Александр Васильевич Соловьев Родился 18 июня 1950 года в селе Алнаши Алнашского района Удмуртской АССР. Образование: высшее. Окончил Ижевское ГПТУ № 3. Затем без отрыва от производства окончил Ижевский сельскохозяйственный институт, получил диплом по специальности "инженер-механик". 1968 - 1969 - формовщик, стропальщик металлургического завода, Ижевск; 1969 - 1970 - служба в рядах Советской Армии.