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      Начал с себя: главного борца с коррупцией Александра Соловьева Удмуртии обвинили во взятке

      20:54, 04 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      20:54, 04 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      559
      0
      #Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Соловьев\n#задержание Александра Соловьева
      Фото: пресс-служба правительства Удмуртии
      559
      0

      Корреспонденты «Сусанина» собрали воедино всю информацию о задержании экс-главы республики.

      Ижевск. Удмуртия. Информационное пространство Удмуртии во вторник, 4 апреля, с самого утра всколыхнула новость: глава региона в сопровождении сотрудников правоохранительных органов вылетел в Москву. По свидетельствам очевидцев, Соловьева везли в столицу обычным утренним авиарейсом «Ижевск – Москва» в наручниках.

      Позже его обвинили в получении взятки в 139 млн рублей. Все подробности «дела Соловьева» собрали воедино корреспонденты информационного агентства «Сусанин».

      Начал с себя

      Александр Васильевич Соловьев Родился 18 июня 1950 года в селе Алнаши Алнашского района Удмуртской АССР. Образование: высшее. Окончил Ижевское ГПТУ № 3. Затем без отрыва от производства окончил Ижевский сельскохозяйственный институт, получил диплом по специальности "инженер-механик". 1968 - 1969 - формовщик, стропальщик металлургического завода, Ижевск; 1969 - 1970 - служба в рядах Советской Армии.

      20:54, 04 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      559
      0
      #Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Соловьев\n#задержание Александра Соловьева
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