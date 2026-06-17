Завьялово. Удмуртия. Надзорный орган предписал собственнику земельного участка вблизи деревни Каменное Завьяловского района очистить свои земли от борщевика Сосновского и кустарников. Площадь зарастания сорной растительностью составила 17,86 гектаров.

Нарушение выявили 4 июня 2026 года в ходе мониторинга с использованием космических снимков и данных выездных обследований 2024 и 2026 годов. Владельцем участка является физическое лицо.

Собственнику выдали предписание до 1 октября текущего года очистить земли от борщевика и прочей поросли.