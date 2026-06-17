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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Завьяловском районе обнаружили поле борщевика площадью 18 гектаров 

12:39, 17 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Завьяловском районе обнаружили поле борщевика площадью 18 гектаров 
12:39, 17 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск. Удмуртия\n#борщевик
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Собственнику предписано очистить территорию. 

Завьялово. Удмуртия. Надзорный орган предписал собственнику земельного участка вблизи деревни Каменное Завьяловского района очистить свои земли от борщевика Сосновского и кустарников. Площадь зарастания сорной растительностью составила 17,86 гектаров.

Нарушение выявили 4 июня 2026 года в ходе мониторинга с использованием космических снимков и данных выездных обследований 2024 и 2026 годов. Владельцем участка является физическое лицо.

Собственнику выдали предписание до 1 октября текущего года очистить земли от борщевика и прочей поросли.

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12:39, 17 июня, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
598
0
#Ижевск. Удмуртия\n#борщевик