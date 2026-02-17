Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

17 февраля в Удмуртии ожидается продолжительный снегопад и перепад температур

07:14, 17 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
17 февраля в Удмуртии ожидается продолжительный снегопад и перепад температур
07:14, 17 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
2816
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Источник фото: ИА «Сусанин»
2816
0

Столбики термометров днём достигнут нуля градусов.

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 17 февраля, на территории Удмуртии ожидается облачная погода и продолжительный снег, местами переходящий в мокрый снег, сообщили в региональном МЧС.

Ветер днем сменит направление с восточного на западный, его скорость составит 8-13 м/с. Температура воздуха опускалась до -11 градусов. Днем столбики термометров покажут от 0 до -5°С, однако местами может похолодать до -10°С. На дорогах сохраняется гололедица, снежные заносы и накат.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

07:14, 17 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
2816
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода