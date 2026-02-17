Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 17 февраля, на территории Удмуртии ожидается облачная погода и продолжительный снег, местами переходящий в мокрый снег, сообщили в региональном МЧС.

Ветер днем сменит направление с восточного на западный, его скорость составит 8-13 м/с. Температура воздуха опускалась до -11 градусов. Днем столбики термометров покажут от 0 до -5°С, однако местами может похолодать до -10°С. На дорогах сохраняется гололедица, снежные заносы и накат.





























