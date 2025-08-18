Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Мини-отпуск каждый день — в поселке-курорте Астра-Мария Лонгрид Что такое k-pop и как он представлен в Ижевске Лонгрид Созданный огнём Лонгрид

«Россети Центр и Приволжье» обеспечили электроснабжение Межрегионального фестиваля деревенской культуры ГуртFEST

16:08, 18 августа, 2025
«Россети Центр и Приволжье» обеспечили электроснабжение Межрегионального фестиваля деревенской культуры ГуртFEST
16:08, 18 августа, 2025
11
0
#Лудорвай\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#мёд\n#новости компаний
Источник фото: пресс-служба Удмуртэнерго
11
0

Гостей праздника познакомили с национальными обычаями пчеловодства русских, удмуртов и татар.

Лудорвай. Удмуртия. Сотрудники филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Удмуртэнерго» обеспечили электроснабжение Межрегионального фестиваля деревенской культуры «ГуртFEST», который состоялся в архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Лудорвай». В рамках мероприятия также прошел народный праздник «Спасский хоровод», приуроченный к Медовому Спасу.

Для надежного электроснабжения празднеств энергетики предоставили резервный источник снабжения электроэнергией мощностью 100 кВт, а также обеспечили присутствие дежурной оперативно-выездной бригады.

На мероприятиях посетителей познакомили с национальными обычаями пчеловодства русских, удмуртов и татар, состоялась ярмарка мёда, концерт творческих коллективов, а также работали мастер-классы. В концертной программе межнационального фестиваля приняли участие фольклорные коллективы, которые приехали из Кировской области, Пермского края, Башкирии и Удмуртии.

А ещё там показали процесс обработки льна. 

18+

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

16:08, 18 августа, 2025
11
0
#Лудорвай\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#мёд\n#новости компаний