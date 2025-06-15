Ижевск. Удмуртия. Две ижевские школы планируется реорганизовать путём присоединения школы № 67 к школе № 28. Об этом сообщили в городской администрации.

Эта новость совсем недавно стала достоянием общественности и за короткое время успела обрасти слухами не совсем правдивой информацией. Поэтому сотрудники муниципалитета решили провести встречу с активом педагогов и родителей обеих школ, чтобы объяснить реальное положение дел.

«В Ижевске реорганизация путём присоединения одного учреждения к другому идёт с 2013 года. Всегда начинаем проработку с педагогическими коллективами, а затем уже информируем родительскую общественность. Окончательное решение принимает специальная комиссия», — сказала Наталья Гвоздкова.

Здания двух школ расположены в непосредственной близости друг от друга. Школу № 28

посещают чуть более 800 учащихся, 67-ю - около пятисот. Новое юрлицо объединит возможности двух школ, материальные ресурсы, позволит закрыть вакантные ставки педагогов.

Но родители обеспокоены тем, как будет выстроен образовательный процесс, не появится ли вторая смена в школе, позволит ли увеличение количества детей выполнить необходимые ремонтные работы?

Наталья Гвоздкова пояснила, что обновленная школа № 28 объединит почти 1300 учащихся, это 52 класса-комплекта, в каждом классе будет в среднем по 23 ученика. Все классы с 1-го по 11-й будут учиться в первую смену.

Для организации обучения в одну смену и создания школы полного дня с большим выбором дополнительных занятий учебный процесс будет выстроен следующим образом: на территории здания школы № 67 будут учиться ребята из 1-4-х, 6-х и трех 8-х классов, в школе № 28 - 5-е, 7-е, 8-е, 9-11-е классы. После основных занятий для всех желающих будет организована внеурочная деятельность, которая широко представлена в школе № 28 и полностью отсутствует в школе № 67.

В летний период в зданиях будущего образовательного комплекса запланированы ремонтные работы. Продолжится модернизация инженерных систем, будет приобретена новая мебель и др.

Окончательное решение о реорганизации будет принято специальной комиссией при

Министерстве образования и науки Удмуртской Республики. В состав комиссии войдут

представители власти, профсоюзные работники, руководители школ и родители детей,

посещающих школы, которые подлежат объединению.