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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Лебеди начали возвращаться в Удмуртию после зимовки

10:11, 31 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Лебеди начали возвращаться в Удмуртию после зимовки
10:11, 31 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
140
0
#Удмуртия\n#дикие птицы
Источник фото: Вадим Долгов
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Очевидцы начали делиться кадрами в соцсетях.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию вернулись лебеди. Фотографиями поделились пользователи в соцсетях.

Одним из первых снимки опубликовал профессор Вадим Долгов, который запечатлел их на Каме, возвращаясь на границе с Пермским краем.

«Лебеди каждую весну в этой рано очищающейся ото льда заводи перед плотиной отдыхают. Иногда парой. А сегодня вот целая лебединая стая. Один в карауле, другой — отдыхающая смена: посматривает вполглаза. Остальные мирно и беспробудно спят, хотя время полуденное», — написал учёный.

Как пояснил в комментариях его коллега, учёный-орнитолог Алексей Дерюгин, сейчас идёт массовый пролёт.

«Птицы ждут, когда освободятся ото льда северные реки и озёра. Летят они, в том числе, и в тундровую зону Арктики. Лебедям-шипунам для гнездования нужны небольшие озёрца», — отметил орнитолог.

Ещё одной видеозарисовкой поделилась в своём блоге «Удмуртия. Абрис» известный блогер-краевед Алла Долганова. Ей удалось запечатлеть лебедей в верховьях пруда на реке Селычке в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.

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10:11, 31 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
140
0
#Удмуртия\n#дикие птицы