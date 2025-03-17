Ижевск. Удмуртия. На минувшей неделе среднесуточные температуры воздуха отмечались в Удмуртии выше климатических норм на 3-11°С. Как передаёт региональный Гидрометцентр, максимальные положительные аномалии отмечались в субботу, 15 марта, повсеместно отклонения достигли 10-11°С.

15 марта в Ижевске был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха +7, 5°С (предыдущий рекорд отмечен в 1956 году, +5,5°С).

​Высота снежного покрова наблюдалась около нормы. Наибольшая высота снежного покрова наблюдалась в центральных районах республики. Запасы влаги в снеге по республике распределены неравномерно. Наибольшие запасы влаги в снеге наблюдались в северных и центральных районах республики.

Глубина промерзания на территории Удмуртии распространяется неравномерно, заметно ниже нормы. С 10 по 17 марта наблюдался рост значений уровней воды. Наиболее значительное увеличение уровней произошло на реках южной и средней части республики.

Уровень воды на реке Вала превысил среднемноголетний уровень месяца, на реке Позимь уровни воды соответствуют норме, на остальных реках сохраняются ниже нормы.

На реках наблюдается ледостав и ледостав с промоинами. На отдельных реках центральной и южной части республики вследствие небольшой толщины льда в зимний период произошло его таяние, наблюдаются остаточные забереги.