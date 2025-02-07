Москва. В начале года в ряде городов России вырос спрос на различные услуги мастеров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топ вошли Ижевск (+13%), Томск (+7%), Калининград (+7%), Псков (+6%) и Тула (+5%).

Аналитики Авито Услуг составили рейтинг самых популярных у россиян услуг в январе 2025 года.

В январе этого года россияне чаще всего обращались к бьюти-специалистам. Лидер рейтинга самых популярных услуг — маникюр и педикюр. На втором месте — спа-процедуры для лица и тела. На третьем — бизнес-консультации. В топ-5 также вошли услуги по оформлению, коррекции и окрашиванию бровей и ресниц и ремонту сантехники.

«Январский рейтинг по традиции возглавляют услуги в категории «Красота и здоровье». Если смотреть квартальные данные, первую строчку, как правило, занимают мастера ногтевого сервиса: маникюр и педикюр — это бьюти-рутина, на которую клиенты всегда находят время. Однако в январе этого года в лидеры самых востребованных услуг неожиданно вышли СПА-процедуры. Большую роль сыграли новогодние праздники: многие россияне решили провести их с пользой для здоровья. В январе в тройку самых популярных услуг также попали бизнес-консультации. Число малых и средних предпринимателей в России растет. По данным Федеральной налоговой службы, в 2024 году их количество достигло рекордных значений. Соответственно, увеличился спрос на консалтинговые услуги. Бизнес стал чаще обращаться к специалистам по вопросам, связанным с операционной деятельностью: налогообложению, работе с контрагентами, составлению бизнес-плана и маркетинговой стратегии, построению отделов продаж и юридическим нюансам», — отметил директор направления «Авито Услуги» Александр Куроптев.

Среди самых быстрорастущих по уровню спроса категорий услуг в январе 2025 года аналитики Авито Услуг называют IT, дизайн, маркетинг (+131%), фитнес-тренировки (+90%), монтаж и установка техники (+69%), сад, благоустройство (+59%) и организацию и проведение мероприятий (+33%).