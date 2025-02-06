По данным Авито Услуг, в 2024 году спрос на услуги специалистов по обучению IT-специальностям в целом увеличился в России наполовину (+56%) по сравнению с 2023 годом. Увеличение числа желающих освоить IT-профессии подтверждает востребованность этих навыков на рынке труда. На платформе представлены объявления специалистов из различных сфер IT — от разработки программного обеспечения до веб-дизайна.

В 2024 году интерес россиян к занятиям по улучшению своих навыков в сфере IT (ИТ) вырос почти в два раза — +95% по сравнению с 2023 годом. Ускорение технологического прогресса подталкивает искать способы улучшить свои умения и соответствовать новым требованиям. Индивидуальные специалисты в сфере обучения IT-технологиям стали предлагать свои услуги на платформе за год на 127% чаще.

При этом спрос на услуги по обучению IT-специальностям с нуля за год вырос на 47%. За год спрос россиян на IT-услуги вырос на 241% относительно 2023 года. Такой рост спроса обусловлен изменениями в экономике и потребностями бизнеса, который нуждается в цифровых решениях.

В список самых популярных услуг по спросу у россиян в 2024 году вошла разработка чат-ботов, разработка программных продуктов на Python, разработка CRM-систем, разработка ПО под ключ и настройка ChatGPT. Отечественные компании активно автоматизируют процессы, персонализируют взаимодействие с клиентами и ищут решения для повышения эффективности.

Так, спрос на разработку ПО под ключ за год вырос на 691% в прошлом году по сравнению с 2023 годом. Данная услуга предполагает создание программного обеспечения на заказ, включающая все этапы разработки, от идеи до готового продукта. Наибольшей популярностью разработка под ключ пользуется у малого и среднего бизнеса, ориентированного на выход в e-commerce (е-коммерс — электронная торговля).

Чуть меньшей популярностью на рынке IT-услуг пользуется разработка самых разных программ на языке программирования Java (Джава) — от мобильных приложений до больших корпоративных систем — спрос в 2024 году вырос на 644%.