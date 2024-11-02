В Ярском районе Удмуртии установили мемориальную табличку в честь погибшего бойца

Яр. Удмуртия. В Ярском районе Удмуртии состоялось торжественное открытие мемориальной таблички в память о погибшем бойце Дамире Дюкине. Об этом сообщает администрация Ярского района.

На церемонии открытия присутствовали родные и близкие военного, а также жители деревни, которые пришли почтить память героя, который погиб 25 июля 2024 года.

«Мемориальная доска, установленная на фасаде его родного дома, станет символом глубокого уважения и признательности к подвигу нашего земляка», – рассказали в администрации.