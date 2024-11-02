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В Ярском районе Удмуртии установили мемориальную табличку в честь погибшего бойца

13:50, 02 ноября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
В Ярском районе Удмуртии установили мемориальную табличку в честь погибшего бойца
13:50, 02 ноября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
55
0
#Удмуртия\n#Яр\n#память\n#герои СВО
Источник фото: администрация Ярского района
55
0

Памятную доску установили на фасаде его родного дома.

Яр. Удмуртия. В Ярском районе Удмуртии состоялось торжественное открытие мемориальной таблички в память о погибшем бойце Дамире Дюкине. Об этом сообщает администрация Ярского района.

На церемонии открытия присутствовали родные и близкие военного, а также жители деревни, которые пришли почтить память героя, который погиб 25 июля 2024 года.

«Мемориальная доска, установленная на фасаде его родного дома, станет символом глубокого уважения и признательности к подвигу нашего земляка», – рассказали в администрации.

13:50, 02 ноября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
55
0
#Удмуртия\n#Яр\n#память\n#герои СВО