Завершился ремонт театра «Парафраз» в Глазове

Глазов. Удмуртия. В Глазове отремонтировали театр «Парафраз». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В ходе ремонта в здании обновили штукатурку, покрасили стены и выступающие элементы фасада, цоколя и колонн. Теперь здание имеет свежий и ухоженный вид. Помимо этого, отремонтировали шесть крылец и установили пандус. Оборудовали новые входные группы, кованые перила и козырёк над служебным входом артистов. Привели в порядок подвальное помещение — там обновили кровлю и установили новую дверь.

«Театр «Парафраз» по праву считается культурной визитной карточкой Глазова, центром, куда стремятся ценители высокого искусства со всех уголков нашей республики. Проведенный капитальный ремонт фасадов значительно преобразил здание, придав ему эстетичный и нарядный вид», — поделился директор театра Алексей Перевощиков.

Напомним, к ремонту приступили в апреле 2024 года.