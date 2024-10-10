По уровню инвестиционной привлекательности Крым и Удмуртия оказались равны

Рейтинг составлялся на основе 66 показателей.
Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в число регионов с умеренной инвестиционной привлекательностью. Об этом сообщается в рейтинге агентства «Эксперт РА» по привлекательности регионов за 2023 год.
Рейтинг составлялся на основе 66 показателей, разделённых на пять групп: инфраструктурные, экономические, социальные, финансовые ресурсы, состояние окружающей среды. Наибольшее внимание уделялось инфраструктуре — 40%.
Регионы поделили на следующие категории:
А1 — наивысший уровень инвестиционной привлекательности;
А2 — очень высокий уровень инвестиционной привлекательности;
А3 — высокий уровень инвестиционной привлекательности;
В1 — средний уровень инвестиционной привлекательности;
В2 — умеренный уровень инвестиционной привлекательности;
В3 — умеренно-низкий уровень инвестиционной привлекательности;
С — низкий уровень инвестиционной привлекательности.
Удмуртию по итогам 2023 года внесли в группу В2. Для примера, аналогичный результат имеют Новосибирская и Ростовская области, республики Крым и Дагестан.
Среди регионов с наивысшим уровнем инвестиционной привлекательности: Краснодарский край, Москва, Приморский край, Республика Татарстан и Ямало-Ненецкий автономный округ.
В категорию регионов с низким уровнем инвестиционной привлекательности попали: Иркутская и Кемеровская области, Республика Ингушетия, Саха (Якутия), Чеченская Республика и другие.